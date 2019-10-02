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Написавший музыку к "Мимино" композитор Гия Канчели умер на 85-м году жизни

Культура и ТВ
09:53, 02 октября 2019

От продолжительной болезни в возрасте 84 лет в Тбилиси скончался грузинский композитор Гия Канчели.

Об этом со ссылкой на грузинские СМИ сообщает «Интерфакс». Отмечается, что композитор ушел из в одной из тбилисских клиник, где он проходил продолжительное лечение.

Гия Канчели родился в 1935 году в Тбилиси, там же окончил консерваторию. Российской аудитории он известен благодаря фильмам «Мимино», «Кин-дза-дза» и «Не горюй», к которым написал музыку. 

В одном из интервью Канчели заявлял, что «Не горюй!» — девиз его жизни.

 

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