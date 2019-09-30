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Константин Райкин заявил, что поможет защите Устинова обжаловать приговор

Культура и ТВ
15:31, 30 сентября 2019

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин раскритиковал условный срок, назначенный Павлу Устинову.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Мосгорсуд заменил реальный срок Павлу Устинову, назначенный ему Тверским судом, на один год условного заключения и два года испытательного срока. Позднее защита актера заявила о намерении обжаловать и этот приговор.

Как передает «Интерфакс», худрук «Сатирикона» Константин Райкин раскритиковал решение Мосгорсуда, подчеркнув, что власти таким образом хотят сделать Устинова «виновным, но не очень».

«Те, кто набросился на совершенно невиновного, да еще и солгали, обвинив в выкрикивании лозунгов, вот они совершили преступление. Мы будем вместе с защитой прикладывать усилия, чтобы обжаловать этот приговор», — заявил артист.

 

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