Валерий Гергиев приютит Чайковского в Санкт-Петербурге

Дирижер Валерий Гергиев сообщил о скорой установке на площади перед возглавляемым им Мариинским театром памятника другому великому дирижеру – Петру Чайковскому.

Как ни странно, но в городе на Неве, увековеченном композитором в операх «Пиковая дама» и «Евгений Онегин», до сих пор нет памятника Чайковскому (есть лишь бюст и улица, названная в честь Петра Ильича).

Москва в этом смысле благодарнее – бронзовый монумент Чайковскому был установлен во дворе столичной консерватории еще в 1954 году. Правда, его историю нельзя назвать гладкой – процесс утверждения проекта шел тяжело, сопровождался проволочками, так что до открытия памятника его автор – скульптор Вера Мухина не дожила.

Что касается Санкт-Петербурга, то Смольный допустил к участию в конкурсе не только российских, но и иностранных специалистов. Первый этап (отбор эскизных проектов) планируется завершить уже в декабре 2019 года. Окончательный выбор проекта будет сделан в апреле 2020 года, к 180-летнему юбилею композитора.

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Материал вышел в издании «Собеседник+» №09-2019 под заголовком «Гергиев приютит Чайковского».