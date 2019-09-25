Победивший на фестивале в Торонто фильм о воображаемом Гитлере не покажут в РФ

Сатирическая комедия новозеландского режиссера Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат.

Об этом изданию «КиноРепортер» рассказали в пресс-службе компании «Двадцатый Век Фокс СНГ», не объяснив причин такого решения.

Отметим, что фильм «Кролик Джоджо» режиссера Тайки Вайтити, известного по своим проектам «Реальные упыри», «Охота на дикарей» и «Тор: Рагнарек», совсем недавно одержал победу на кинофестивале в Торонто. Кроме того, ожидается, что картина получит номинации на «Золотой глобус» и «Оскар».

Сюжет ленты выстроен вокруг одинокого члена гитлерюгенда (Роман Гриффин Дэвис), который узнает о том, что его мама (Скарлетт Йоханссон) прячет в подвале их дома еврейскую девочку (Томасин МакКензи). Осознать ужасы нацистской идеологии герою помогает воображаемый друг Адольф Гитлер, которого сыграл сам Вайтити.

Напомним, в январе 2018 года недовольство российского Министерства культуры вызвал политико-сатирический фильм режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», премьера которого также состоялась на кинофестивале в Торонто. За несколько дней до выхода в России у картины отняли прокатное удостоверение, а единственный в РФ кинотеатр, который решил показать ленту, попал под штрафные санкции.