Пласидо Доминго покинул Метрополитен-опера из-за обвинений в домогательствах

Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго покинул состав театра Метрополитен-опера. Об этом сообщает The Guardian.

Причиной ухода стало разбирательство по поводу домогательств Доминго к коллегам по оперной сцене: с обвинениями в харрасменте против тенора выступили восемь вокалисток и одна танцовщица.

Доминго должен был исполнить заглавную роль в дебюте сезона Верди «Макбет» 25 сентября, но накануне было принято решение о его уходе. Исполнитель не стал дожидаться результатов расследования Лос-Анджелесской оперы, которой он руководил с начала 2000-х годов, и профессиональной гильдии американских музыкантов. Ранее предполагалось, что решение о расставании с Доминго Метрополитен-опера примет именно после их вердикта.

Также продолжается разбирательство против другого исполнителя театра Метрополитен-опера, итальянского тенора Витторио Григоло. Его обвиняют в приставаниях к хористке во время сентябрьских гастролей по Японии.