Новосибирский театр кукол поставит пьесу о кибербезопасности по просьбе РКН

Роскомнадзор поручил театру кукол из Новосибирска рассказать детям о правилах поведения в интернете.

Как передает ТАСС со ссылкой на директора театра, бывшего депутата новосибирского Заксобрания от «Единой России» Юрия Горлатых, детская пьеса готовится на основе материалов презентации РКН, которая рассказывает школьникам о защите персональных данных в интернете, правилах пользования соцсетями и способах вычисления киберпреступников.

«Мошенники пользуются тем, что практически все дети теперь используют гаджеты. Представители Роскомнадзора нам отправили информацию, с которой они приходят в школы: презентацию о том, что нужно делать и как можно себя защитить», — рассказал Горлатых.

При этом агентство отмечает, что в кукольном театре уже есть аналогичные спектакли о дорожном движении и пожарной безопасности.

Согласно данным недавнего исследования, дети в возрасте 8–12 лет тратят на интернет в среднем 61 сутки в год.