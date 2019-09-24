Социальные кинозалы откроют из любви к искусству или по нуждам пропаганды?

В России может появиться сеть социальных, то есть бесплатных, кинозалов. Сейчас этот проект начинает развиваться только в Пермском крае: там к 2022 году таких кинозалов (при библиотеках, клубах и ДК) будет более 90. Если проект будет успешен, его начнут развивать по всей стране, вкладывая уже серьезные деньги из госбюджета.

Своим мнением об идее, перспективах и практическом воплощении проекта «Социальные кинозалы» с нами поделился президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен:

— Я считаю, что было бы очень хорошо показывать людям, которые не могут заплатить за билет в кино, фильмы бесплатно. Но это должно быть настоящее искусство, золотой фонд. Эти художественные произведения, безусловно, не должны отбираться чиновниками Министерства культуры.

Но мы же знаем, что нынешняя линия Министерства культуры — это линия идеологической пропаганды в кино. Так что существует опасность, что чиновники будут навязывать зрителям этих социальных кинозалов именно такие, пропагандистские, поделки.

Виктор Матизен

— И я, честно говоря, не очень представляю социологический срез посетителей этих киносеансов. Дело в том, что в интернете можно посмотреть бесплатно несравненно большее количество фильмов. То есть будет ли эта идея пользоваться популярностью, я сказать не могу, но сильно сомневаюсь, что найдётся много народу, желающего посмотреть картины, облюбованные Министерством культуры, то есть всякий идеологический шлак, который Минкультуры сейчас усиленно финансирует и пропихивает. Да и старой советской идеологической дряни тоже было достаточно наделано.

Но сама идея, безусловно, хорошая, если бы выбор фильмов поручили людям, которые знают и любят хорошее кино — Андрею Плахову, Алексею Медведеву, Сергею Лаврентьеву, например, — подчеркивает Виктор Матизен. — Но опять-таки, надо иметь право показывать эти фильмы, решать эти вопросы с прокатными компаниями в случае зарубежных фильмов. У Минкульта, понятное дело, таких проблем нет, потому что он в эти кинозалы будет пропихивать — и навязывать пенсионерам, — что называется, свой самопальный продукт. В общем, затея попахивает тухлятиной.