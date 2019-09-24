Над кухонной плитой у француженки нашли подлинный шедевр Чимабуэ XIII века

Полотно флорентийского живописца Чимабуэ «Увенчание терновым венцом» случайно нашли в доме у жительницы города Компьень.

Как передает The Guardian со ссылкой на экспертов-искусствоведов, картину удалось обнаружить после того, как женщина, проживающая в городе Компьень на севере Франции, принесла ее на оценку местным аукционистам. По словам владелицы, полотно много лет висело у нее прямо над плитой для приготовления еды.

Однако результаты экспертиз показали, что полотно является фрагментом полиптиха, написанного флорентийским художником Чимабуэ около 1280 года, и носит название «Увенчание терновым венцом» в соответствии с сюжетом, который изобразил живописец.

Отмечается, что теперь картина будет представлена в Аукционном доме в городе Санлис на севере Франции, ее стоимость оценивается в сумму от четырех до шести млн евро.