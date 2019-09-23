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Друзь вернется в "Что? Где? Когда?", но не сможет играть до конца сезона

Культура и ТВ
16:42, 23 сентября 2019

В клубе «Что? Где? Когда?» объявили о возвращении магистра Александра Друзя после принесенных им извинений.

Как сообщается на сайте телевизионной игры, зрители смогут увидеть Александра Друзя, который ранее был отстранен от участия в передаче из-за скандала с мошенничеством, в новом сезоне «Что? Где? Когда?». При этом отмечается, что играть магистр пока не будет, а его место в команде Виктора Сиднева продолжит занимать Инна Семенова.

«Телекомпания "Игра-ТВ" [производитель шоу], учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в клуб», — говорится на сайте клуба.

В пресс-службе Первого канала подчеркнули, что с глубоким уважением относятся к создателям игры и оставляют за ними право принятия подобных решений.

Напомним, в феврале 2019 года главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупить его с целью выиграть приз в три миллиона рублей. Бер якобы раскрыл Друзю часть ответов на вопросы и записал их переговоры на диктофон, чтобы потом разоблачить знатока. Редактор обратился в комитет по этике и в правление Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» с жалобой на Друзя, назвав его поведение неэтичным. Позднее Друзь принес извинения игре, а также всем телезрителям, которым скандал с его участием «причинил репутационный, моральный и любой другой вред», после чего его решили не исключать из числа игроков передачи.

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