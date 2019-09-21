Фестиваль "Круг света" стал ближе к народу: сцену развернули к основному зрителю

Вот сижу я на открытии одного из моих самых любимых московских фестивалей «Круг света», ради которого я два часа ехала, а после полчаса шла по темному, мокрому парку на Гребной канал в Крылатском, да еще в такие темень и холод, и думаю: зачем они это сделали? Почему развернули основную сцену, на которой показывают свои чудо-проекции (в этом году мультимедийный мюзикл «Семь нот») куда-то вбок, так что, сидя на трибуне, приходится поворачивать голову влево. Прямо смотреть тоже нужно, так как фонтаны, стреляющие то струями воды, то залпами огня, никуда не сдвинули: они так и остались по центру. Поэтому бесконечно вертишь головой то туда, то сюда, чтобы насладиться шоу в полном объеме.

Так я и делала в недоумении, пока за потоками воды, огня и света не заметила, что напротив нас — еще одна такая же трибуна! Получается, в этом году в комфортной обстановке — сидя, да еще там для согрева и от дождя бесплатно выдают пледы и дождевики — смогли посмотреть в два раза больше человек. Основная трибуна в Крылатском вмещает 3400 человек, еще примерно столько же — новая трибуна напротив.

Хотя, оказывается, в первую очередь на такой поворот организаторы пошли, как узнал наш сайт, вовсе не для трибун. Сцену организаторы в этом году развернули к большинству зрителей, которые собираются на площадке, вмещающей десятки тысяч человек. Если раньше они смотрели на происходящее сбоку, то теперь именно им удобнее всего наслаждаться красочным представлением.

Как и всегда, вход на все мероприятия свободный. Но на трибуну с сидячими местами нужно получить приглашение: выиграть его можно, участвуя в бесплатных конкурсах партнеров фестиваля в соцсетях или проявляя социальную активность, а также получить его в Правительстве Москвы.

Прийти просто так или по пригласительному хотя бы на один день фестиваля, несмотря на жесткую осеннюю погоду, стоит всем: по моим наблюдениям, именно здесь, помимо интересных световых спектаклей, показывают самый мощный, красивый и захватывающий салют в Москве. На Гребном канале его запустят в субботу и воскресенье в немного сокращенном варианте, а на закрытии его обещают дать даже шикарнее, чем на открытии.

— Не забывайте, что кроме Гребного канала в Крылатском, в этом году у нас еще восемь площадок, — напомнила Sobesednik.ru PR-менеджер фестиваля «Круг света» Диана Слепицына. — Одна из них — онлайн, это Музей Победы. Площадка закрыта, но на фасаде здания свои работы продемонстрируют участники конкурса «Арт Вижн Модерн» из 12 стран. А зрители смогут увидеть работы светохудожников в прямой трансляции в наших группах в социальных сетях. Также мы рекомендуем посетить «Парк сказок» в Коломенском и увидеть световые инсталляции геометрических иллюзий в Останкинском парке. Там гостей ждут волшебные маршруты по магии света.