Актриса Дарья Егорова: Это стадный инстинкт – поддакивать начальству

Актриса пермского «Театра-Театра» вынуждена уволиться после публичной поддержки Павла Устинова и других преследуемых по «московскому делу». 18 сентября Дарья Егорова играла в спектакле, а когда он кончился, Дарья на поклонах сказала со сцены: «Я бы хотела попросить о помощи у всех, кто есть в зале, кто готов помочь. Я думаю, что мы все должны как-то сплотиться и помочь ему и всем фигурантам "московского дела". Свободу Павлу Устинову!»

После этого, рассказывает Егорова, на нее накричала режиссер Диана Добрева, объявив, что выводит Дарью из своего спектакля. Худрук театра Борис Мильграм тоже осудил актрису, полагая, что она должна была согласовать свои слова с ним, с режиссером и с труппой. Коллеги-артисты высказались в том духе, что Дарья их подставила и испортила премьеру. Актриса написала заявление об уходе.

Актера Павла Устинова выпустили под подписку о невыезде

(новость от 20 сентября)

Мы спросили Дарью, что она думает о ситуации обструкции, в которой оказалась, и что собирается делать дальше:

— Дарья, что вы думаете об актерской цеховой солидарности — какая она и какой новой главой в ней становится «дело Устинова»?

— Я думаю, эта ситуация проявила то, что нужно было проявить. Каждый показал своё истинное лицо. Если говорить об актерах вообще, то в большинстве это было прекрасное лицо. Хотя вы видите, что происходит у нас в театре.

Я считаю, моё заявление дало результаты. Я попросила сплотиться и чувствую это как никогда. Более пяти тысяч человек поддержали меня, а сколько поддержало Павла — и не сосчитать! Это счастье, что люди готовы помогать друг другу. Вот что мы узнали из этой истории.

— Как думаете, почему вас не поддержали другие актеры вашего театра? И как бы они себя повели, если бы режиссер не стала кричать?

— Почему они меня не поддержали? Я думаю, это стадный инстинкт. Как бы грубо это ни звучало. Когда у человека нет мнения, он готов менять его хоть каждую секунду. Куда сила, туда и они. В театре сила — это режиссёр и художественный руководитель. Разве они могли поддержать меня? Конечно нет. Я их не осуждаю. Это такое сознание. Если бы сила меня поддержала, то минус поменялся бы на плюс и я, по общему мнению, была бы героем.

— Как сейчас, когда поднялся шум, по отношению к вам ведет себя режиссер Добрева и худрук Мильграм?

— Мильграм со мной не разговаривает. Старается меня «мучить», думаю. А говорить можно всё что угодно. Результат говорит сам за себя. Если для него травля его актрисы не катастрофа, то я правильно поступила, когда написала заявление. Ну и режиссёр меня игнорирует. Делает вид, что меня нет. Всё как в детском саду.

— Дарья, что вы теперь будете делать?

— Сегодня я пока что еще выхожу на сцену — мы играем тот же спектакль и будем его играть еще пять дней. Что буду делать, пока не понимаю. У худрука уже есть какой-то приказ. Я его ещё не видела. Но, кажется, он не тем числом, о котором просила я. Пока не могу ничего говорить. Посмотрим.