Актрису, единолично выступившую в поддержку Павла Устинова, осудили коллеги по театру

Актриса пермского театра Дарья Егорова написала в своем Facebook, что после её выступления в поддержку Павла Устинова, которое она сделала со сцены сразу после премьеры спектакля, художественный руководитель театра Борис Мильграм вывел её из постановки и обещал уволить. Представители театра угрозу увольнения отрицают.

Инцидент произошел на открытии сезона в театре «Театр-Театр», где выступала девушка. Она вышла на сцену после поклонов и произнесла речь в поддержку осужденного на 3,5 года актера Павла Устинова, о котором неоднократно писал Sobesednik.ru.

Слова актрисы поддержали зрители, но не коллеги по театру, а режиссер, которая, как сообщает «Медуза», впервые работала в России, сразу же за кулисами накричала на актрису, заявив: «Ты испортила три месяца моей работы, ты испортила праздник».

На следующий день девушку вызвал к себе художественный руководитель театра Борис Мильграм и заявил, что она «подставила весь театр» и «нарушила этику театра». Он вывел её из спектакля и, как утверждает Егорова, пообещал уволить.

Сам Мильграм в комментарии «Медузе» объяснил, что выступление актрисы действительно было воспринято «крайне негативно», несмотря на то, что сотрудники театра поддерживают Павла Устинова, потому что она сделала это единолично, не предупредив никого. «Если хочешь выступить на большую аудиторию, то прийди и скажи об этом — и если весь театр будет хотеть это сделать, это сделают. Любое дело хорошее, но нельзя его делать паскудно», — заявил Мильграм.