Кинофестиваль «Золотой Единорог» — спутник одноименной кинопремии, которая вручается в Лондоне с 2016 года, — крупнейшей награды, которую международное жюри присуждает российским фильмам. В программе российских показов участвуют картины, представленные в номинации «Лучший зарубежный фильм о России».

Показательно, что в этом году фестиваль охватит четыре российских города: фестивальные показы в Москве пройдут 18–22 сентября (кинотеатры «КАРО 11 Октябрь», «Факел», «Юность»), в Санкт-Петербурге — 19–22 сентября (кинозал «Ленфильма»), в Тобольске — 25–29 сентября (кинотеатр «Апельсинема»), в Воронеже — 26–29 сентября (кинотеатр «Пролетарий»).

Вход на большинство показов вход свободный, многие картины их создатели представят лично и обсудят с аудиторией.

Фильмом открытия станет испано-кубинская картина «Серхио и Сергей» (режиссер Эрнесто Даранас). В ее основе — история знакомства советского космонавта Сергея Крикалева, заставшего на земной орбите распад СССР, и его тезки — кубинского радиолюбителя, контактировавшего со станцией в тот странный без малого год. «Серхио и Сергей» — победитель премии «Золотой Единорог» прошлого года в номинации «Лучший игровой зарубежный фильм с российской тематикой».

Открытие — 18 сентября, 19:00; Москва, киноцентр «КАРО 11 Октябрь» (Новый Арбат, 24)