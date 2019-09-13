Ежегодный — в этом году он XI по счету — Большой фестиваль Российского Национального оркестра пройдет в Концертном зале имени П. И. Чайковского с 13 сентября по 4 октября. По традиции публике будут представлены разножанровые программы с участием звезд мировой сцены, талантливых молодых артистов, а также лучших сил Российского национального оркестра.

Всего в программе — шесть концертов. В них примут участие выдающиеся исполнители — такие как виолончелист Миша Майский, сопрано Юлия Лежнева, пианист Люка Дебарг, саксофонист Игорь Бутман и другие. Ну и, безусловно, большой радостью для любителей музыки будет возможность видеть за дирижерским пультом одного из лучших дирижеров мира, руководителя РНО Михаила Плетнёва.

Большой фестиваль РНО — одно из самых заметных художественных явлений концертной жизни Москвы и России. За десять лет своего существования он стал узнаваемым и популярным брендом, снискав безусловную любовь публики и безоговорочное признание профессионального экспертного сообщества.

фото: Алексей Молчановский

Каждый год афиша фестиваля РНО наглядно демонстрирует приверженность высоким образцам мирового наследия и в то же время свежесть и оригинальность идей, умение чутко откликаться на запросы современного социума, что делает каждый фестивальный концерт по-настоящему актуальным событием жизни нашего общества.

Большой фестиваль РНО представляет выдающиеся интерпретации классических шедевров, знакомит с произведениями композиторов-современников, дает возможность молодым исполнителям проявить себя.

Ностальгической страницей, своего рода возвращением к истокам Большого фестиваля станет исполнение полной версии музыки к драме Эдварда Грига «Пер Гюнт» (30 сентября). Впервые этот проект был представлен публике в сентябре 2009 года в рамках Первого Большого фестиваля РНО.

В роли чтеца выступит известный артист театра и кино Кирилл Пирогов.