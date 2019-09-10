В Петербурге снова открылся Музей обороны и блокады Ленинграда

В Петербурге после реконструкции открылся Музей обороны и блокады Ленинграда. Экспозиция начала работать еще в 1944 году, официально музей открылся в 1946-м. А в начале 50-х его закрыли за «принижение роли Сталина в победе над фашистами».

В обновленной экспозиции можно не только увидеть образцы вооружения, исторические документы, но и погрузиться в атмосферу блокадного города, интерьеры коммунальных квартир, бомбоубежищ, магазинов.

За время блокады погибли до 1,5 млн жителей города, 90 процентов из них умерли от истощения.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №34-2019 в рубрике «Фотовспышка».