Пять спектаклей сентября в московских театрах

Пять из многочисленных спектаклей, представленных в московских театрах в начале нового сезона, в подборке Sobesednik.ru.

«Реверс»

Это спектакль о внутренних противоречиях и человеческой природе. О тех качествах личности, которые обнаруживают себя исключительно в экстремальных ситуациях. Спектакль, не вписывающийся в классические театральные рамки, стирает границы между хореографией и акробатикой, между драматическим и физическим театром.

Театр мюзикла

«Комедия о том, как БАНК ГРАБИЛИ»

1958 год, Миннеаполис, США. В этом городе никому нельзя доверять: загадочный венгерский принц оставляет в главном банке города огромный бриллиант. Стоит ли говорить, что каждый жаждет его заполучить? Погони, трюки, аферы, любовь — и все это под хиты 60-х. Театральная пародия на любимые американские блокбастеры: «Друзей Оушена», «Полицейскую академию», «Голый пистолет» и фильмы Тарантино.

Театр МДМ

«Questioning / Кто ты?»

На один час зрители становятся частью эксперимента. Каждому предстоит заполнить анкету, для чего потребуется проявить фантазию и креативность. Анкеты составлены так, что с каждым вопросом всё глубже погружают зрителей в себя, помогают раскрыть новые грани своей личности и обращают внимание на окружающий нас мир. А по итогам каждый зритель узнает — и унесет с собой за стены театра — какую-то тайну.

«Гоголь-центр»

«Человеческое использование человеческих существ»

Уникальный для театрального мира спектакль основан на каноническом евангельском сюжете о воскрешении Лазаря. Необычный прием — использование запаха аммиака — напоминает о тленности человеческой плоти, которой противостоит сила мысли. А само действие происходит на искусственном языке, придуманном Обществом Рафаэля Санти в 1985 году. По ходу развития сюжета структура языка, применяемого для экономного выражения многослойных смыслов, поднимается от общего пласта, состоящего из четырехсот терминов, к чистому уровню из четырех слов.

Электротеатр «Станиславский»

«Вакуум»

Это танцевальный перформанс швейцарского хореографа Филиппа Сэра, который предлагает зрителям отправиться в поэтическое путешествие по истории искусства — от живописи Ренессанса до фотографии. Спектакль Филиппа Сэра— не головоломка для подготовленной аудитории: зрители вправе сами интерпретировать образы по-своему.

Театр им. А. С. Пушкина