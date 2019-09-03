Владелец прав на "Ждуна" отсудил у Первого канала 50 тысяч за песню Лолиты

Арбитражный суд Москвы взыскал с Первого канала 50 тысяч рублей за использование песни Лолиты на шоу «Голос».

Об этом сообщает «РИА Новости».

Как заявил представитель компании-истца, в 2017 году Первым каналом была показана и размещена на официальном сайте телепередача «Голос». В ней была использована песня Лолиты «На "Титанике"», права на которую по договору с певицей принадлежат CD Land.

Отмечается, что суд удовлетворил требования частично: изначально звукозаписывающая компания просила взыскать с телеканала три миллиона рублей. По словам представителей CD Land, внушительный размер запрашиваемой суммы объясняется тем, что ответчик является «крупнейшим по доходам телеканалом в Российской Федерации».

Первый канал между тем не признает иск. В телекомпании заявляют, что за использование песни было выплачено авторское вознаграждение по договору с Российским авторским обществом (РАО). Другие способы использования произведения, указанные в иске, в частности переработка песни, по мнению Первого канала, не доказаны.

Сообщается также, что CD Land является обладателем прав на скульптуру под названием «Ждун», ставшую интернет-мемом. Компания заключила лицензионный договор с автором скульптуры Маргарет ван Брифорт в 2017 году. В августе 2018 года CD Land отсудила 8,6 миллиона рублей у компании «Мегафон» за незаконное использование этого образа.