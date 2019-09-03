"Оно 2": Стивен Кинг, мертвые дети и большие деньги на широком экране

Sobesednik.ru — о том, почему вторая часть дилогии «Оно», снятой по книге Стивена Кинга, может разочаровать зрителей.

Мастер ужаса, великий и пугающий Стивен Кинг всегда был, и всем это известно, большой проблемой для режиссеров, пытавшихся экранизовать его романы. Среди многочисленных попыток удачные переложения на экран кинговских произведений можно пересчитать по пальцам: тут, пожалуй, «Сияние», «Мизери», «Зеленая миля» и «Оно» (еще далекого 1990 года). Выходившие же после миллениума адаптации едва ли можно отнести к смотрибельным. Последней каплей в чане фанатского терпения стала позорнейшая «Темная башня» 2017 года, литературный источник которой занимает центральное место в кинговской философии зла.

Среди причин, по которым режиссерам оказывается не под силу перенести на экран зачастую слишком хитросплетенные произведения Кинга, наверное, следует перечислить сложность многих его основополагающих концепций, а также уникальный кинговский язык, сочетающий холодную отстраненность, местами переходящую в грубость, и излишнюю детализацию даже самых ужасающих событий. Словом, покажи привыкшему к симулякрам и зрелищности кинотеатров человеку отрубленную и изъеденную паразитами детскую ногу на большом экране — он и глазом не моргнет; заставь же его пофантазировать об этом самому, описав такое явление во всех подробностях и вызвав у него тошноту, — он наречет тебя гением.

Кадр из фильма "Оно 2" // Фото: скриншот с YouTube

Посему и удача немногочисленных режиссеров, сумевших преподнести публике кинговские романы в нужном свете, заключалась скорее в концентрации предложенного ими киноязыка на психологическом состоянии героев, а не на попытках испугать зрителя. Всем ведь давно понятно — пугать у самого писателя получается гораздо лучше.

Так все и продолжалось до появления в 2017 году новой экранизации знаменитого романа о танцующем клоуне Пеннивайзе — «Оно». Публику тогда впечатлил созданный Биллом Скасгардом образ сумасшедшего монстра, пожирающего детей в маленьком американском городе Дерри. И тут режиссер Андрес Мускьетти совершенно правильно угадал: новое поколение зрителей уже не помнит классическое исполнение той же роли актером Тимом Карри в экранизации «Оно» 1990 года, а значит — пора экспериментировать. Скасгарду тут тоже следует отдать должное, для роли он использовал весь арсенал пугающих мимических приемов вроде оттопыренной губы или смотрящих в разные стороны глаз, тем самым привнеся в образ Пеннивайза больше устрашающего безумия. Ну а еще, кроме исполнителя роли антагониста, картина открыла таланты целой плеяды юных актерских дарований, которые смотрелись в образах испуганных школьников настолько достоверно, что были тотчас приглашены в новые проекты, где им предстояло играть все тех же испуганных школьников.

Словом, все в новом «Оно» тогда казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой. Наконец экранный Кинг сумел кого-то напугать, наконец в привычном рядовому зрителю хорроре появился сюжет, наконец на подобное кино кто-то выделил большие деньги, наконец было уделено должное внимание визуальной составляющей фильма.

И все-таки в комнате оставался один слон, которого замечали лишь знакомые с сюжетом поклонники — это сложная для понимания концовка оригинальной книги, которую почти невозможно осмыслить вне связи с другими произведениями мастера ужаса.

Кадр из фильма "Оно 2" // Фото: скриншот с YouTube

Для тех, кто не читал и не видел ни одной из экранизаций, раскрою отчасти сюжет: в американском городишке Дерри массово исчезают дети, одним из которых оказывается Джорджи, младший брат главного героя — подростка по имени Билл. Билл, страдающий заиканием и терпящий травлю в школе, вместе с горсткой своих таких же затравленных обществом сверстников хочет докопаться до правды и приходит к выводу, что в исчезновении его брата виноват инфернальный клоун, олицетворяющий собой абсолют зла, живущего в Дерри веками и просыпающегося каждые 27 лет, чтобы устроить какую-нибудь крупную заварушку и пожрать приличное количество людей.

Сложная структура повествования у Кинга, сочетающая события сразу в двух временных пластах с разницей в 27 лет, вынудила режиссера Андреса Мускьетти снять не один, а два фильма. И если первый — о борьбе школьников-неудачников с Пеннивайзом — получился складным, пугающим, милым и вполне законченным, даже несмотря на возмущение поклонников тем, что режиссер решил не добавлять сцену с групповым подростковым сексом, то вторая часть — о повзрослевших героях, возвращающихся в Дерри, чтобы окончательно добить клоуна, — подвела отсутствием новизны и повторением одних и тех же уже мало захватывающих приемов.

Нонсенс, но не помогло «Оно 2» даже приглашение на роли повзрослевших персонажей именитых актеров вроде Джеймса МакЭвоя, Джессики Честейн и Билла Хейдера. Герои встречаются, герои расходятся, герои пугаются, герои вновь объединяются, герои побеждают клоуна — основные сюжетные точки и акценты в точности повторяют первую часть. И это можно было бы назвать художественным приемом, если бы речь шла не о хорроре. К сожалению, повторяющиеся сценарные циклы тут играют против зрителя, начинающего ожидать, что из-за угла сейчас выскочит пугалка, а она берет и выскакивает. Пусть есть литературная основа, пусть есть удачный первый фильм, однако следование созданным им же стереотипам явно топит талантливого, но еще неопытного Мускьетти.

Что же касается нашего комнатного слона, создатели решили воспроизвести концовку частично, чуть приоткрыв завесу тайны над тем, кто такой Пеннивайз, но не рассказав всей концепции добра и зла у Стивена Кинга, где в противостояние вступают космические паук и черепаха. Вероятно, адаптаторы пощадили зрителей, которые спустя два фильма о страшном клоуне ожидают увидеть кровавую битву, а получают психодел. Однако все же оставленная в фильме часть истории Пеннивайза от этого кажется совершенно не завершенной, что не может не ударить прямо по печени зрительского восприятия.

Кадр из фильма "Оно 2" // Фото: скриншот с YouTube

Что еще стоит сказать: похоже, Warner Bros намеревается сделать из кинговских произведений что-то вроде мультивселенной, как это сейчас происходит у Marvel. Например, уже в ноябре в кинотеатрах начнут показывать экранизацию романа «Доктор Сон», который является сиквелом «Сияния», и в нее, судя по трейлеру, будут включены некоторые переснятые сцены из классического фильма Кубрика, а главную роль там сыграет Юэн Макгрегор.

Сам же Кинг, видимо, захотел закрепить свой образ в массовом сознании и теперь будет играть в этих картинах камео, как некогда делал покойный Стэн Ли. И все это здорово, поскольку кинговские истории наконец окажутся связаны, что позволит более глубоко раскрыть его философские идеи. Однако большие деньги и студийный конвейер портят даже потенциально хорошее кино, что нам отлично продемонстрировала вторая часть «Оно», на создание которой после успеха первой картины пошли все силы Warner Bros.