Вадим Верник назначен заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова

Актер и журналист Вадим Верник стал заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова.

Об этом на сборе труппы сообщил художественный руководитель, директор театра Сергей Женовач. «Моим заместителем, заместителем художественного руководителя театра будет Вадим Верник», – цитирует ТАСС слова Женовача. Уточняется, что Верник будет заведовать медийным центром театра.

Вадим Верник поблагодарил за доверие и пообещал оправдать ожидания. «На самом деле для меня это было большой неожиданностью и огромным счастьем и честью», – заявил он, напомнив, что в театре работает его родной брат, актер Игорь Верник.