Петра Мамонова выпустили из больницы

Врачи выписали из больницы музыканта и актера Петра Мамонова, который на прошлой неделе был госпитализирован с инфарктом.

Об этом сообщила его супруга Ольга Мамонова, предает «Интерфакс». По ее словам, музыканта выпустили под расписку, в скором времени Мамонову предстоит вторая операция, предположительно ее проведут в конце сентября.

Петр Мамонов 24 августа поступил в кардиореанимацию Городской клинической больницы №1 имени Пирогова с диагнозом «инфаркт миокарда». Врачи сделали ему операцию 26 августа.

Ранее режиссер Павел Лунгин рассказал об улучшении состояния Петра Мамонова.