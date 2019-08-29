На "Матч ТВ" выйдет в эфир первая в России футбольная телевикторина

Телеканал «Матч ТВ» запускает первую футбольную викторину на российском ТВ. Ведущим «Дерби мозгов» станет Денис Левко.

Участники шоу делятся на две команды — «народную», которая включает поклонников футбола из разных городов России, и «команду "Матч ТВ"», составленную из звезд телеканала и шоу-бизнеса.

В первом выпуске соревноваться в знании футбольных фактов — от традиций и культуры до истории и личной жизни футболистов — будут Андрей Бабаев, Максим Арутюнов и Александр Мараховский, а также Дмитрий Шнякин, Роман Костицын и Дмитрий Кожома.

«Матч ТВ», 1 сентября, 23:55