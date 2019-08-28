Напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину установили в Донецке

В Донецке перед зданием Дворца культуры на минувших выходных открыли памятник поэту Александру Пушкину. Монумент был установлен взамен старого памятника, который находился там с 50-х годов, но обветшал.

Скульптура представляет собой копию работы мастера Александра Опекушина, которая установлена в центре Москвы.

Отмечается, что изготавливали архитектурную композицию при помощи 3D-принтера. Для этого было потрачено 20 килограммов пластика и полтонны бетонной смеси, уточняют «Известия».

В Донецке имеются еще две скульптуры Пушкина: полноростовой памятник в Театре оперы и балета и горельеф поэта в областной библиотеке.

В августе стало известно, что очередной памятник Александру Пушкину установят в столице Эфиопии, на родине прадеда поэта.