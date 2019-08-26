"Традиция" удерживает на плаву русскую культуру

В этом году фестиваль — ежегодный пикник для ценителей искусства посетили около 15 тысяч зрителей.

По словам одного из авторов идеи, художественного руководителя МХАТ имени М. Горького Эдуарда Боякова, на традиции был представлен «действительно цвет русской культуры, то, что должно восприниматься как безусловные вещи»:

— Много детей, очень много, а ведь именно семьи с детьми — показатель успешности и концерта «Отавы Ё», и лекции философа. Никакой попсы, никакого алкоголя, никакого тупого бита.

Соавтор идеи фестиваля писатель Захар Прилепин подчеркнул, что «традиционную культуру нужно продолжать сохранять сегодня, во времена шоу-бизнеса и невозможности участия в нем, конкурируя с нео-, пост-, квазимодерном»:

— Необходимо, чтобы забота о народной культуре стала частью государственного мышления. И мы пытаемся, в меру имеющихся возможностей, удерживать это как минимум на плаву.