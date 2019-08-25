СМИ сообщили о госпитализации Олега Меньшикова после употребления спиртного

59-летний худрук театра Ермоловой Олег Меньшиков попал в реанимацию в одной из ведомственных клиник.

Как передает РЕН ТВ, причиной срочной госпитализации российского актера и режиссера стало ухудшение его самочувствия после употребления алкоголя.

Отмечается, что в настоящее время 59-летний художественный руководитель театра Ермоловой находится в реанимации в одной из ведомственных клиник.

При этом подтверждение данной информации от родственников или официальных представителей Меньшикова телеканал не приводит.