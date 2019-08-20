Оскорбившего Путина журналиста уволило новое руководство "Рустави 2"

Грузинского телеведущего Георгия Габунию, оскорбившего в прямом эфире Владимира Путина, уволили с телеканала «Рустави 2».

«Начальник информационной службы телекомпании "Рустави 2" Нодар Меладзе и несколько сотрудников уволены с работы», — цитирует «РИА Новости» слова генерального директора канала Паата Салию, уточнившего, что среди уволенных журналистов Габуния, а также продюсер «Рустави 2» Георгий Лаперашвили.

По словам гендиректора телеканала, «невозможно, чтобы в компании работали люди, которые противостоят ей и ее владельцу». Салия сообщил, что в данный момент уволенные журналисты находятся в отпуске.

Напомним, 7 июля Габуния в эфире программы «P.S.» нецензурно высказался в адрес президента России, что привело к скандалу. Сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телекомпании с требованиями выгнать ведущего с телеканала. Руководство «Рустави 2» назвало ситуацию неприемлемой и отстранило журналиста от работы на два месяца, однако увольнять его не стало.

Гендиректор телеканала Нико Гварамия был уволен 18 июля, после того как у «Рустави 2» по решению ЕСПЧ сменился владелец. В субботу Гварамия объявил о создании новой телекомпании.