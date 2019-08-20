Мультфильм "Простоквашино" планируют экспортировать в Китай

Председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заявила, что 20 августа состоялась премьера новой серии мультфильма о Чебурашке «Переезд», передает агентство «Москва».

В новой шестиминутной работе крокодил Гена, Шапокляк и Чебурашка нарисованы уже с использованием 3D-технологии.

Также в студии заявили о возможности съемок полнометражной истории «Простоквашина». К сюжету этой картины проявляют интерес дистрибьюторы из Юго-Восточной Азии и Китая. По словам Слащевой, на ближайшей встрече во Владивостоке, возможно, будет подписан договор об экспорте российского мультипликационного продукта.

Ранее Юлиана Слащева высказывала недоумение по поводу выпуска Центробанком памятных монет с изображением «Бременских музыкантов». ЦБ пришлось доказывать законность использования персонажей мультфильма на 25-рублевых монетах.