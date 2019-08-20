Экспертиза недели: Кирилл Серебренников не растратил, а сэкономил

В «театральном деле» «Седьмой студии» – эпичный поворот. На прошлой неделе стало понятно, что затеянное три года назад против режиссера Кирилла Серебренникова уголовное дело, как и предполагалось, по сути своей является полным абсурдом и ни о какой растрате тут и речи быть не может. На самом деле его проект «Платформа» стоил 300 млн, что намного больше, чем сумма, выделенная на его реализацию из бюджета. Это установила независимая экономическая экспертиза, назначенная самим судом (это важный нюанс в нашей реальности!) в ходе дела «о хищении 133 млн».

Разберемся. Министерство культуры в целях развития современного искусства дает 220 млн рублей на реализацию проекта «Платформа». Серебренников со своей командой (АНО «Седьмая студия») этот проект реализует. Очень успешно реализует – аншлаги, множество рецензий, театральные премии, гастроли, поддержка мирового культурного сообщества. Но нет! Наше правосудие уперлось: деньги обналичены и украдены. Фигуранты «театрального дела» оказываются под арестами (кто за решеткой, кто под домашним). Дело тем временем безбожно затягивается и буксует, потому что обвинение рассыпается, как детская пирамидка.

Видимо, на каком-то этапе нашему правосудию уже стало невозможно делать вид, что оно разбирается в реальном преступлении, и Серебренникова, как и других, несколько месяцев назад отпустили из-под ареста. Экспертиза – на этот раз финансовые специалисты за лето все посчитали и пришли к выводу, что нецелевого расходования средств нет, а объем финансов, необходимый на реализацию такого проекта, как «Платформа», даже превышает сумму, выделенную на него Минкультом – 300 млн против 220.

Вопрос. Ответит ли кто-то за все эти «следственно-судебные действия», за обыски, аресты, за убитое время, за моральный ущерб, в конце концов? Компенсирует ли кто-то Серебренникову и его коллегам 80 сэкономленных миллионов? Ну или хоть извинения принесут?

Нет, нет и нет. Ничего этого не будет. Хорошо, если хотя бы дело закроют окончательно. А вообще, все это выглядит так, как будто кто-то, уверенный в собственной власти, решил за что-то наказать Серебренникова и устроил огромное дорогостоящее хоррор-шоу. Ну а теперь плохой спектакль идет к своему эпилогу: всё, расходимся, граждане, не мешаемся под ногами. И расходимся по одному, чтобы не приписали «массовые беспорядки».

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Материал вышел в издании «Собеседник» №31-2019 под заголовком «Серебренников не растратил, а сэкономил».