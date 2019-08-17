В США скончался актер Питер Фонда

В Лос-Анджелесе на восьмидесятом году жизни скончался американский актер и сценарист Питер Фонда.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Актер умер в своем доме, уточняет издание. Причиной смерти стал рак легких.

Старшая сестра актера Джейн Фонда сообщила, что вся семья скорбит по умершему, и отметила, что он был «добрым младшим братом» и «ушел, смеясь».

Питер Фонда родился 23 февраля 1940 года в Нью-Йорке. Самая известная его роль – один из героев фильма «Беспечный ездок» 1969 года, где он снялся вместе с Джеком Николсоном и покойным Деннисом Хоппером, который был режиссером киноленты. Фонда также выступил продюсером и автором сценария картины.