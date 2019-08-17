Экс-гендиректор "Рустави 2" заявил о создании новой телекомпании

Бывший гендиректор грузинского телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия заявил о создании новой телекомпании.

Об этом сообщает ТАСС.

«Основана телекомпания "Мтавари архи". Владельцем контрольного пакета акций являюсь я, ваш покорный слуга. Эта композиция долей является временной и условной. Очень скоро вы узнаете об инвесторах, здании, частоте и, я очень надеюсь, о счете», – заявил Гварамия, призвав финансово поддержать канал всех желающих «инвестировать в западное и демократическое будущее Грузии».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что бывшего гендиректора «Рустави 2» обвиняют в умышленном нанесении ущерба телекомпании.