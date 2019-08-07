В США назвали советский фильм лучшим кино о Второй мировой войне

Американский портал о кино Screen Rant составил свой рейтинг фильмов о Второй мировой войне. Наряду с картинами «Список Шиндлера», «Пианист», «Спасти рядового Райна», «Бесславные ублюдки» и другими в него вошли два советских фильма — «Иваново детство» Андрея Тарковского и кинолента Элема Климова «Иди и смотри», возглавившая список.

Похожий рейтинг в России составляли накануне Дня Победы: в мае ВЦИОМ провел по этому поводу социологический опрос. Его лидерами стали те фильмы, которые снимались в Советском Союзе. Так, например, «В бой идут одни "старики"» режиссера Леонида Быкова собрал 26% голосов, «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого — 20%, «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука — 15%, а «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой — 13%.

Лишь один современный российский фильм — «Т-34» Алексея Сидорова — смог набрать 13% и войти в пятерку самых популярных лент о Великой Отечественной по версии опрошенных. При этом ни «Иваново детство», ни «Иди и смотри» российские зрители почему-то не отметили.

— Очень жаль, что российские зрители не указали «Иваново детство», которое я считаю одним из лучших фильмов Андрея Тарковского, и фильм «Иди и смотри» — одну из выдающихся кинокартин о войне, — делится впечатлениями с Sobesednik.ru известный киновед Давид Шнейдеров. — Может быть потому, что эти фильмы не столь популярны и на слуху. К моему большому сожалению как гражданина России, у американского зрителя оказался изысканнее вкус. С другой стороны, в Америке не видели ни «В бой идут одни "старики"», ни «Отца солдата» и других хороших наших фильмов о войне.

— Можно ли объяснить попадание этих двух картин в американский рейтинг, потому что они, например, ближе к законам голливудского кино?

— Нет, конечно! Достаточно сравнить «Спасти рядового Райна» и «Иди и смотри», чтобы понять — это совершенно разные фильмы по всем параметрам. Советское кино создавалось людьми, которые на своей шкуре понимали, что такое война, у которых воевали родители и деды.

Давид Шнейдеров // Фото: Global Look Press

— А не обидно, что только две наши киноленты вошли в этот американский список?

— Очень хорошо, что хотя бы две. Больше не могло быть, потому что помимо нас о войне снимают во всех странах. В этом же рейтинге не только американские кинокартины указаны. Да и тамошний зритель не знаком с таким количеством фильмов о войне, которое снимали в Советском Союзе. Знают если только специалисты, ценители кино, которые навряд ли участвуют в таких опросах.

Конечно, жаль, что не больше, ведь наша страна как никто в мире умела снимать военное кино. Если взять современные российское кино, снятое на подобные темы, то, заметьте, по опросу ВЦИОМ в верхнюю часть списка попала лишь одна картина — «Т-34», которая по сути не фильм, а компьютерная игра.

Только советское кино могло передать ту боль, ту кровь, ту скорбь, которые были на войне, — считает Давид Шнейдеров. — Больше никто этого сделать уже не сможет, ни за границей, ни у нас. Сейчас режиссеры стараются изъясняться современным языком, но не получается. В результате выходят такие фильмы, как «Т-34» или «Сталинград». Все зависит лишь от раскрутки. Очень жаль, что в списке, который составили российские зрители, не отметили фильм «Свои» Дмитрия Месхиева или «Звезду» Николая Лебедева.