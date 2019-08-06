Соловьев отрицает, что ему предлагали работу на украинском телеканале

Украинский миллиардер Игорь Коломойский, которого связывают с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил в интервью РБК, что семь лет назад российский телеведущий Владимир Соловьев вел переговоры с принадлежащим Коломойскому украинским телеканалом «1+1».

«Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже даже обсуждали финансовые вопросы», – цитирует слова предпринимателя РБК. Бизнесмен уверяет, что переговоры тогда вел двоюродный брат журналиста Александр Шапиро.

Соловьев отрицает, что описанная Коломойским история достоверна. По его словам, никаких личных разговоров у него на эту тему не было. «Анатолий Подобрянский из Днепропетровска звонил и говорил с моей мамой лет десять назад. Он какой-то мой дальний родственник, но не двоюродный брат точно», — заявил телеведущий в комментарии РБК.

Соловьев отметил, что не знает людей с именем Александр Шапиро, не имел проблем в России и работает на ВГТРК с 2010 года.

«Чувствую, что Коломойский, который также известен как Беня, просто очень сильно хочет со мной познакомиться. Если что, я всегда готов взять у него интервью», – добавил Соловьев в комментарии агентству Ura.ru.