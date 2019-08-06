"Гараж" надеется на пришествие "своего" поколения в новом конкурсе

Музей современного искусства «Гараж» и Википедия проводят конкурс, по условиям которого любой человек может написать для Википедии статью, посвященную contemporary art, и выиграть приз — до 50 тысяч рублей.

Любой желающий может написать с нуля или доработать имеющиеся в Википедии статьи. Так уже созданы страницы о чикагских имажистах (как? Вы не знаете, кто это?), об унизме, неоконкретизме, а также об абстракционисте Кадзуо Сираге или о фотографе Аароне Сискинде. Раньше в Рунете о них почти не было информации.

С другой стороны, современное искусство — это такая область, в которой «понимают», кажется, абсолютно все — как в педагогике или медицине. Не боятся ли организаторы нашествия незнаек, или, что еще хуже, суровых троллей, которые замусорят Википедию своими творениями? Об этом мы спросили директора «Гаража» Антона Белова:

— Я не думаю, что будет замусоривание. Я думаю, что за последние годы уже выросло поколение, воспитанное в том числе и «Гаражом», которое глубоко разбирается в контепорари арт и уж точно умеет обрабатывать информацию. И мы ждем, что в конкурсе примут участие студенты многих вузов, которые готовят людей всесторонне образованных. Ну и мы сами проводим большую работу по изданию книг про искусство, у нас проходят лекции по современному искусству. Это точно может послужить помощью для нового поколения людей, желающих принять участие в конкурсе.

Что касается Википедии, то ее русскоязычный сегмент — второй после английского по распространению в интернете, — напоминает Белов. — Для них важен полный объем информации по любой тематике, и уж тем более по темам современного искусства, которое меняется прямо сегодня.

— Ну а «Гаражу» что за корысть в этом конкурсе?

— Мы некоммерческая организация, и наша корысть только в том, чтобы знания в нашей области расширялись, распространялись и чтобы их источником был не только «Гараж».