50 грамм за Вилли Токарева

На 85-м году ушел из жизни автор и исполнитель песен Вилли Токарев. После 15 лет эмиграции он мечтал умереть только на родине. Теперь его мечта сбылась.

При первом нашем общении – это было в 1990-х в одном московском ночном клубе – Токарев назвал меня «земляком» и попросил называть на «ты». Потому что узнал, что родом я из Мурманской области, а он в свое время долго скитался по Кольскому полуострову (в Ленинграде и Москве ему не давали петь, считали неформалом). В его песнях не было каких-то политических призывов, но чувствовалось инакомыслие, что пугало номенклатуру.

В 1974 году, устав пробиваться на большую сцену (хотя некоторые его песни уже пели советские исполнители, например Эдита Пьеха), он уехал пытать счастья в Америку. Вернулся в конце 1980-х уже знаменитым шансонье. Много выступал, снимался, любил тусовки. Всегда улыбающийся, выпивающий, блестящий. Как-то поделился с ним:

– Вилли, слушая еще в детстве твою песню про небоскребы, чувствовал трагедию маленького человека...

– Получилась песня с аллегориями, хотя писал я ее от ощущений. Представь, впервые увидел в Нью-Йорке эти дома! Все у меня перемешалось: и восхищение, и удивление, и страх в пятках. Первое время шея болела, потому что смотрел только вверх...

– С Вилли мы подружились в Америке, когда оба были в эмиграции, – обсуждаем новость о смерти Вилли с Любовью Успенской. – Однажды я пригласила его на день рождения в ресторан. Он тогда не смог приехать, но прислал в подарок цветы, куклу и открытку, в которой были стихи: «Люба, Любонька, целую тебя в губоньки...» Встретились с Вилли, сказала ему: «Тогда уж пиши и музыку». Так появился этот бессмертный хит... Несмотря на возраст, у него был и ум светлый, и энергии через край, и неиссякаемый юмор. Помню, спросила его, в чем секрет. Он ответил: «Встаю утром, ем бутерброд с колбаской и выпиваю 50 грамм водочки. В обед – тоже 50 грамм. И в ужин». У него такая доза была – не больше 50 грамм.

Вилли Токарев особенно гордился тем, что всего достиг сам. В Америке, работая таксистом, скопил денег на запись первой пластинки. Гастролируя по России, заработал на дорогую квартиру в высотке рядом с Кремлем. Однажды, увидев меня задумчивым, подскочил, хлопнул по плечу и протянул 50 грамм:

– Земляк, не расстраивайся. Помни, что из любой ситуации есть выход, только его надо увидеть. Поэтому я никогда не унываю.

Олег Перанов

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Материал вышел в издании «Собеседник» №29-2019.

Неожиданная смерть Вилли Токарева стала потрясением для звезд шоу-бизнеса. До последних дней знаменитый шансонье выступал.

О том, что каждый выход на сцену давался ему с большим трудом, знали лишь самые близкие. Вилли Иванович до последнего тщательно скрывал от коллег, что сражается с онкологией.

84-летний Токарев был уверен: именно в движении кроется секрет его долго­летия. Именно поэтому он не отказывался ни от какой работы: выступал в ночных клубах, ресторанах и даже казино. Его концертный график был расписан до конца года – умирать певец не планировал.

Вилли выступал до последнего // фото: Андрей Струнин

– Меня часто спрашивают: «Какую гимнастику вы делаете?» – рассказывал Токарев корреспондентам нашего издания. – Абсолютно никакую. Я никогда серьезно не занимался спортом. Вообще любое чрезмерное увлечение физической культурой вредно для здоровья. У борцов, например, растянуты мышцы, болезнь Паркинсона часто развивается. В профессиональном спорте все делается ради короткой славы. Я, конечно, никого не призываю не заниматься спортом. Но для меня достаточная зарядка – это встать утром и лечь вечером. В течение дня, когда трудишься, мышцы участвуют в движении. Им этого достаточно. Витамины я тоже никогда не пил. Единственное – с некоторого времени я стараюсь придерживаться правильного питания. Это длительный процесс, который требует времени и труда. Но я стараюсь!

Первые сообщения о проблемах со здоровьем шансонье появились в начале июля. Тогда певец оказался в больнице – врачи делали все возможное, чтобы спасти Токарева. Сам певец из-за госпитализации был вынужден отменить несколько важных выступлений. Не поехал он даже на «Славянский базар в Витебске», где должен был стать главным гостем на концерте шансона.

В борьбе с болезнью Токарева до последних дней поддерживала молодая супруга Юлия, в браке с которой у него родились двое детей. Женщина на 44 года младше звездного мужа. Но разница в возрасте их никогда не смущала.

– Я не ревную свою жену, а люблю! – рассказывал нам певец. – Ревность – такое дело, которое может довести до сумасшествия. Нужно просто доверять. Я так делал во всех своих браках. Бывшие жены не обижались на меня никогда. Даже после развода. Потому что, когда я уходил, отдавал им все, что у меня было.

Певец с супругой Юлией // фото: Global Look Press

Своим родным Токарев оставил солидное наследство. У шансонье есть роскошная квартира на Котельнической набережной в Москве. Риелторы ее оценивают в 35 миллионов рублей. Кроме того, у артиста имеется дом в Нью-Йорке, где живет его третья жена с детьми. Плюс ко всему Токарев владел огромной квартирой в Крыму. Она находится в Ялте и оценивается в двести тысяч долларов. Это жилье Токарев в свое время купил у Михаила Пуговкина. Оно расположено в старинном доме постройки 1909 года, проектировал его архитектор Николай Краснов – автор знаменитого Ливадийского дворца.

Наследство шансонье поделят между собой его многочисленные родственники. Взрослый сын от первого брака Антон и двое внуков – они проживают в Санкт-Петербурге. Сын Алекс от второй жены, который проживает в Нью-Йорке. Большая часть наследства достанется третьей жене певца Юлии. У нее от Вилли двое детей – 15-летний сын Милен и 18-летняя дочь Эвелина. Юноша хочет стать актером. Сейчас он занимается в детском театре, а также профессионально играет в хоккей. Дочь Эвелина по стопам папы не пошла – она получает медицинское образование.

– Они меня очень радуют, потому что всегда были отличниками, – гордился шансонье. – Когда они учились в американской школе, директор их ставила в пример. Она говорила другим: «Смотрите, они – русские, а учатся лучше вас». Моя дочь Эвелина как-то написала трактат по истории Америки и получила золотую медаль. И сын, и дочь знают английский в совершенстве.

Даниил Николаев

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Материал вышел в издании «Жёлтая газета. Зажигай!» №30-2019.