Планы на выходные: куда в Москве отправиться всей семьей в августе

В конце лета культурная афиша Москвы очень щедра на яркие события. Узнать историю автомобилестроения, применить научный подход к изучению собственного организма, посмотреть на выступления танковых экипажей, а то и отправиться на зрелищный фестиваль барберов и тату-мастеров — обо всех этих и многих других вариантах семейного времяпрепровождения вы узнаете из нашей подборки.

Музей человека «Живые системы»

Летом коллекция музея заметно увеличилась: в экспозиции появилось много новых экспонатов, которые позволяют лучше изучить наш организм. Наибольшей популярностью у детей и их родителей пользуется гигантский муравейник. Это сложная система лабиринтов, выстроенная тысячами настоящих муравьев.

В хит-парад популярных экспонатов музея также вошли «Лапароскопия» (обучает детей хирургическим операциям без разрезов), «Механика дыхания» (позволяет увидеть легкие со стороны и понять все тонкости процесса дыхания), «Тромбообразование» (показывает, из чего состоит тромб, почему он опасен и как избежать его появления), «Агрессометр» (измеряет уровень агрессии каждого желающего) и «Координация движения» (проверяет зрительно-моторную координацию и выявляет новые таланты).

Автомузей «Моторы Октября»

В Москве на территории бывшего завода «Кристалл» недавно открылся самый крупный автомузей с раритетными автомобилями «Моторы Октября». В нем представлено 70 машин, среди которых много советской классики и иностранных ретроавтомобилей.

Самые старые предметы коллекции датированы 1920-ми годами — Benz 8/20 Sport и Studebaker EMF 30, а самый свежий экспонат из нашего века — это Marussia российского производства.

Экспозиция охватывает историю автомобилестроения за последние сто лет и наглядно демонстрирует эволюцию инженерии и других технических процессов. У каждого будет возможность прокатиться на культовом советском автомобиле «Победа», разглядеть маршрутку «Газель» в разрезе, а для суперактивных юных посетителей в зале будет установлена машина, по которой можно будет свободно лазить, забираться на сиденья, крутить руль и воображать себя на гоночной трассе.

С 5 августа

Международный конкурс «Танковый биатлон 2019»

Чтобы увидеть военную технику на ходу, не обязательно ждать парада 9 мая. С 3 по 17 августа на полигоне «Алабино» состоится Международный конкурс «Танковый биатлон 2019», который представит гостям зрелищную программу. Помимо конкурсных выступлений танковых экипажей, посетители смогут посмотреть шоу пилотажных групп России.

Кроме того, в программе значится «Танковый балет» — многотонные машины исполнят изящные танцевальные номера под музыку. Также на полигоне «Алабино» пройдут другие зрелищные мероприятия и активности: выступления по мотоциклетному и автомобильному спорту, спортивному стрелковому многоборью и другим. Пострелять можно будет на фаертаг— и лазертаг-площадках, а испытать ловкость — в зоне паркур-парка, на балансбордах и батутах, для любителей экстремальной езды разместят гидроскутеры и минишерпы.

Военный полигон «Алабино» (село Петровское, Наро-Фоминский городской округ, Московская область), 3–17 августа

Международный слет барберов и тату-мастеров в Москве

Этот фестиваль подойдет для истинных ценителей необычной эстетики. Данное мероприятие пройдет в Москве уже в третий раз — оно состоится с 31 августа по 1 сентября в КВЦ «Сокольники».

На фестиваль приедет 60 иностранных профессионалов барбер— и тату-индустрии из США, Канады, Великобритании, Австралии, Испании, Италии, Японии и других государств. Гости смогут прослушать лекции о последних трендах, поучаствовать в мастер-классах, получить бесплатную стрижку или даже сделать небольшое тату, на которое трудно было решиться долгие годы.

Кроме того, посетителей ждет развлекательная программа, темой которой в этом году стал «кочевой цирк». Все пространство будет стилизовано под шапито, а выступать перед гостями будут метатели ножей, профессиональные акробаты, шоу «Бурлеск», иллюзионисты и другие артисты цирка.

Фестиваль фейерверков «Ростех»

В августе в Братеевском каскадном парке состоится самое красочное событие этого лета — Международный фестиваль пиротехнического искусства «Ростех». Днем с 14:00 гости смогут провести время в разных зонах отдыха: творческих мастерских, спортивных площадках, пространствах для зорбинга, боссаболла, зип-лайна, выставках, площадках с настольными играми, на семейных квестах, фудкортах и многих других.

За музыкальную часть фестиваля отвечают такие артисты, как певица Елка, группа «Браво», Юлианна Караулова и Дима Билан. А ночная программа с главным пиротехническим шоу начнется в 21:00 и продолжится до 23:00.

Братеевский каскадный парк, 17–18 августа

Робостанция на ВДНХ

Это интерактивная выставка, экспонатами которой являются роботы из разных стран. Здесь посетители смогут узнать о мировом техническом прогрессе и о последних достижениях робототехники, проверить свои знания в увлекательной викторине и даже сконструировать своего первого настоящего робота!

На выставке можно не только рассматривать необычные экспонаты, но и слушать полезные и интересные лекции, узнать, как создаются роботы, освоить азы конструирования и авиамоделирования и многое другое. Роботостанция предлагает множество разных тематических экскурсий, и каждая из них обещает быть увлекательной.