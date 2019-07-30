Владимир Машков прокомментировал закон о госзакупках в сфере культуры

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в интервью «Парламентской газете» поделился своим мнением по поводу поправок в закон о госзакупках в сфере культуры. Документ был принят парламентом в весеннюю сессию.

По словам Машкова, ранее контрактная система создавала неудобства в организации работы культурного учреждения. «Были трудности — от буфета, вопросов, чем кормить зрителей, до организации всего театрального процесса, того, кто этим будет заниматься и как», – говорит Машков.

Внесенные поправки, по словам артиста, значительно облегчат работу театра. Но пока в Театре Табакова не смогли в полной мере оценить улучшений, поскольку основной объем закупок стартует только в сентябре.

Теперь, как сообщала «Российская газета», согласно изменениям в законе не нужно будет обосновывать цену контракта, если речь идет о госзакупке уникальных произведений или ценностей, максимально допустимая сумма госконтракта увеличилась с 400 до 700 тысяч рублей, а также было убрано нетипичное для сферы культуры планирование на три года вперед.