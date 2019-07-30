Екатерина Гусева сравнила свою героиню в "Двое против смерти" с монстром

На «Первом канале» состоялась премьера сериала «Двое против смерти». В центре сюжета – молодая парочка влюбленных, обладатели редкой группы крови. Обоим оглашен приговор – они смертельно больны и жить осталось несколько месяцев. Но герои сериала не сдаются – они борются до конца за свое право на жизнь.

Сериал снимали в Санкт-Петербурге и Севастополе. Актриса Екатерина Гусева сыграла в фильме маму молодого человека Вика, готовую на все, чтобы спасти своего ребенка от смертельного недуга.

– Моя героиня – очень неоднозначная женщина, – говорит 43-летняя артистка. – На первый взгляд это женщина-монстр, просто Джек-потрошитель, у которой в сумочке лежит скальпель. Она ищет донора для своего сына. Она видит перед собой не мужчин, не женщин, она сканирует, у кого четвертая отрицательная группа, и готова тут же вскрыть и вытащить из тела здоровое сердце, чтобы ее сын жил. Поначалу, конечно, это отрицательный персонаж, но мотив ее поступков понятен.

Кстати, сначала Гусеву утвердили на другую роль – маму девушки. Но в последний момент всё переиграли. Для Екатерины это было полной неожиданностью, но она все-таки согласилась.

– Катя сначала отказывалась, но я рад, что нам удалось ее уговорить, – говорит режиссер сериала Нурбек Эген. – Ее героиня – жесткая и властная женщина, которая может пойти на многое ради своей семьи. Но с сыном и мужем она другая. Роль сложная, неодно­значная.

Сына героини Екатерины Гусевой в сериале сыграл непрофессиональный актер – модель и бизнесмен Алекс Коморовски.

– Мы долго искали актера на роль Вика, – продолжает режиссер. – Этот герой – из обеспеченной семьи, и мне важно было найти актера, который бы это не играл. При этом Вик – открытый и неизбалованный, он не похож на своих родителей. Я искал молодого человека, который не вырос в достатке. Павел Делонг (он играет отца Вика) уже был утвержден, и, наверное, это натолкнуло на мысль, а почему бы не поискать главного героя среди польских актеров. Мне кажется, Алекс Коморовски с Машей Палей составили прекрасную пару.

Марию Палей чуть не побрили наголо

Главную героиню – девушку по имени Лера, у которой врачи обнаружили опухоль головного мозга – в сериале сыграла 26-летняя актриса Мария Палей. Девушка разглядела в сюжете «Двое против смерти» параллель с вечным шекспировским произведением.

– Говорят, почти каждая молодая актриса мечтает о роли Джульетты, – делится юная артистка. – И вот я ее получила! Ведь «Двое против смерти» – не что иное, как история современных Ромео и Джульетты.

Кстати, Мария и Алекс сначала друг друга мало понимали, ведь Коморовски плохо знает русский язык. Однако талант молодых людей это препятствие быстро поборол. А когда они отработали постельную сцену, вся съемочная группа была поражена тем, насколько они друг другу подходят.

– Алекс говорил на смеси польского, английского и русского, – продолжает Палей. – Но это было не так уж важно. На уровне эмоций с ним было легко, он прекрасный партнер! Мне кажется, половина съемочной группы была в него влюблена, хоть иногда всех душил смех от его «словосмешательства».

Мария рассказала, что перед началом съемок она посещала больницы и общалась со смертельно больными людьми.

– Я ходила в хоспис, занималась с детьми, – рассказывает Мария. – Уже готова была сбрить свои длинные волосы, но Нурбек меня пощадил. Кстати, он говорил: «Кино есть кино. Делай, как чувствуешь, нечего консультироваться!» Мне моя героиня нравится тем, что она изначально сильная личность, но общение с Виком сделало ее женственной и нежной. И конечно же ей сразу захотелось жить. Болезнь – это ужас, который каждый день рядом, но любовь – это сила!