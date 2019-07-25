Директор "Ленкома" рассказал о полном выздоровлении Инны Чуриковой

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, что упавшая со сцены Инна Чурикова останется в больнице для анализов.

Напомним, актрису Инну Чурикову госпитализировали в НИИ им. Склифосовского после падения со сцены во время спектакля на прошлой неделе. В понедельник, 22 июля, медики сообщали, что состояние актрисы остается тяжелым.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на директора столичного театра «Ленком» Марка Варшавера, к настоящему моменту Инна Чурикова уже здорова, однако остается в больнице для завершения обследования.

«Инна Михайловна может выйти из больницы через несколько дней, она уже в полном здравии, но ее оставили в больнице, чтобы сделать несколько капельниц, провести обследование, за этот год она очень устала, много работала. Театр сейчас не работает до 3 сентября, поэтому у нее будет время отдохнуть, набраться сил. Я знаю, что она еще собирается поехать на отдых», — рассказал Варшавер.