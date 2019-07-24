Тарантино в августе посетит Москву, чтобы представить "Однажды в Голливуде"

Квентин Тарантино лично приедет в Москву на российскую премьеру своей последней картины «Однажды в Голливуде».

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing (WDSSPR), которая является прокатчиком фильма в России, вместе со знаменитым режиссером столицу также посетят продюсеры Шеннон МакИнтош и Дэвид Хейман.

Отмечается, что все они приедут в Москву на премьеру фильма «Однажды в Голливуде» 7 августа. При этом в широкий прокат картина выйдет лишь на следующий день.

Напомним, Квентин Тарантино ранее предположил, что может закончить свою режиссерскую карьеру в Голливуде, если его последняя лента будет хорошо принята зрителями.

Девятый по счету фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях был впервые представлен публике в ходе международного смотра в Канне.