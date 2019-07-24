"Игра престолов", "Шерлок" и "Доктор Хаус" стали самыми любимыми сериалами в РФ

Опрос «Левада-центра» показал, что почти две трети россиян (62%) являются поклонниками современных зарубежных сериалов.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования социологов, всего треть жителей России (35%) заявили, что не смотрят современные сериалы, которые производятся за рубежом.

Однако 62% респондентов рассказали об обратном. Самыми популярными у них оказались такие сериалы, как «Игра престолов» (27%), «Шерлок» (25%), «Доктор Хаус» (24%), «Чернобыль» и «Остаться в живых» по 22% опрошенных.

При этом социологи выяснили, что среди поклонников сериала «Доктор Хаус» оказалось больше женщин (28% и 20% соответственно), в то время как «Игру престолов» предпочитают смотреть мужчины (30% и 24% опрошенных).

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что сериал телеканала HBO «Игра престолов» побил рекород 25-летней давности, получив 32 номинации на премию «Эмми».