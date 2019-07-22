Вернуться в лихую юность?

Наверное, каждый хотел бы хоть ненадолго, но вернуться в свою беззаботную и лихую юность, когда самая большая жизненная проблема — это даже не несданный экзамен, а раскалывающаяся после попойки голова; когда амбиции бьют через край и кажется, что весь мир у твоих ног. Для нынешних тридцатилетних такой точкой, пожалуй, является середина 2000-х: время расцвета субкультур, появления мобильного интернета, развития социальных сетей и так далее, и так далее.

Роман «Верни мне мой 2007-й» Сержа Брусова – это попытка с претензией на подлинность проследить судьбы типичных героев того времени, понять, что стало с каждым из них, а также проанализировать, кто куда повернул в зависимости от предложенных жизнью обстоятельств и насколько правильным в итоге оказался выбор каждого.