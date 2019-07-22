16 июля в Американском Культурном Центре Посольства США состоялось открытие первой арт-выставки ‬ «США глазами русских художников». Выставка проходит бесплатно и доступна всем желающим при наличии паспорта.

Главной темой экспозиции стала золотая дата — 129 лет со дня основания 44-го штата США — Вайоминга, экологичного и близкого по духу многим русским людям. «Данный проект нацелен на укрепление дружеских отношений двух стран», — акцентирует внимание организатор выставки Мария Глебова.

В проекте представлены работы молодых художников, ранее связанных с Соединенными Штатами через выставочную деятельность, таких как Катя Щеглова, Антон Кулаков, Мария Дудковская, Сима Бранкович, Софья Шишакова.

Гости выставочного пространства AMC успели отметить не только разнообразие стилей и композиций, но и яркость жизни в портретах жителей Нью-Джерси под авторством Кати Щегловой. Молодая художница привезла шесть из 16 масштабных работ, которые уже успели полюбиться ценителям живописи в США.

Самым эклектичным штрихом выставки стал вклад Симы Бранкович, посвятившей специальную серию своих работ дипломатической деятельности действующего Посла США в России. Зрителей также могут удивить QR-коды и фракталы Нью-Йорка Софьи Шишаковой, природа Северной Америки в композициях Антона Кулакова, Марии Дудковской и Натальи Воробьевой.