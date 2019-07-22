Депутат указал на недоступность питьевой воды в театрах и парках

В Госдуме считают, что наценку на воду в театрах следует сократить до 70%, поскольку это продукт первой необходимости.

С соответствующим заявлением выступил депутат от ЛДПР Василий Власов, передает «РИА Новости». Он отметил, в некоторых торговых центрах, парках и театрах наценка на питьевую воду иногда превышает 10 раз.

«Сам был недавно свидетелем, когда в одном из московских парков вода продавалась бутилированная за 300 рублей. Я считаю, что в отличие от мороженого или шампанского, если мы говорим про театры, питьевая вода является средством необходимым», – подчеркнул парламентарий. По его мнению, наценку на бутилированную воду следует ограничить до 70%.

Власов напомнил, что любому взрослому человеку необходимо ежедневно употреблять по два литра жидкости, а в условиях жары питьевая вода должна быть всегда доступна.