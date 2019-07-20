"Саморегулирование" российского кинопроката – шаг к цензуре или нет?

На днях председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что, возможно, в скором времени регулировать процесс выхода фильмов в российский прокат смогут сами представители киноиндустрии.

С кинопрокатом отечественных фильмов в России давно беда. Как только ни пытаются чиновники придумывать новые правила, ограничения и так далее, зритель по-прежнему чаще выбирает зарубежные кинокартины.

— То, что требуется координация процессов выпуска фильмов в прокат, — это безусловно, это уже давно назрело, — комментирует новую идею для Sobesednik.ru режиссер Николай Лебедев («Звезда», «Легенда № 17», «Экипаж»). — Во всех развитых кинематографических странах существуют весьма внятные меры по защите национального кино. Особенно в США, кстати. Главное, чтобы эти меры были осмысленными и действительно полезными для нашего кино. И хорошо, что кинематографисты подключились к процессу регулирования премьер. При этом я не очень понимаю «трагичность» ситуации, когда голливудский фильм выходит на неделю-другую раньше или позже мировой премьеры. Не припомню, чтобы кто-то рвал на себе одежду, когда зарубежные прокатчики не выпускают наши картины одновременно с днем премьеры в России. Более того, не припомню, чтобы выпускали одновременно с российской премьерой.

— Николай, не возникнет ли такая круговая порука: этот совет будет ставить премьеры на выгодные даты только своих фильмов или работы друзей, партнеров?

— Я сказал о том, что координация процессов — дело хорошее. При этом любое хорошее дело можно при желании скомпрометировать. Надеюсь, этого в данном случае не произойдет. Речь ведь идет не о диктаторской структуре, а о координационном комитете.

Если подобной структуры не будет, это не означает, что процесс будет протекать гладко и осмысленно. Скорее всего, наоборот: будут идти подковерные игры. Так уж лучше пусть все происходит на свету, чтобы можно было хоть как-то контролировать ситуацию и влиять на нее, — говорит Лебедев.

Но некоторые российские кинодеятели не согласны с такой идеей и подобными мнениями:

— Это какое-то мелкое подковерное барахтанье, — комментирует Sobesednik.ru киновед Вячеслав Шмыров. — Почему бы просто не отменить прокатные удостоверения, а заодно и цензуру, если тем более она запрещена Конституцией? А я считаю, что прокатные удостоверения — это часть цензурного механизма. Есть законодательство, пусть оно и регулирует отношения кино и зрителя по линии обиженных или оскорбленных.