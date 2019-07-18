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Пол Маккартни напишет мюзикл по мотивам знаменитого фильма Фрэнка Капры

Культура и ТВ
10:24, 18 июля 2019

77-летний музыкант Пол Маккартни подтвердил, что приступил к созданию музыки и текстов к первому в своей карьере мюзиклу.

Как сообщается на официальном сайте бывшего участника «ливерпульской четверки», мюзикл, над которым работает музыкант, будет поставлен по мотивам знаменитого фильма Фрэнка Капры «Эта замечательная жизнь» 1946 года.

Отмечается, что сам Маккартни напишет музыку к постановке и примет участие в создании текстов арий вместе с Ли Холлом, сценаристом музыкальной биографической картины про Элтона Джона «Рокетмэн» и ленты «Билли Эллиот».

По словам музыканта, фильм «Эта замечательная жизнь», рассказывающий историю героя, который хочет покончить с собой в канун Рождества, но оказывается спасен ангелом-хранителем, является «универсальной историей, которую все мы можем примерить на себя».

Работа над этим мюзиклом будет первым подобным опытом для экс-участника The Beatles.

Напомним, осенью прошлого года Sobesednik.ru писал, что Пол Маккартни выпустил детскую книгу «Hey Grandude» («Эй, дедуля»), посвященную «дедушкам во всем мире».

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писатель, журналист

Современная российская история прекрасна наглядностью, словно Господь убедился, что иначе не поймут. Неприятно, когда лезут с ненавистью, но еще фальшивей, когда лезут с любовью

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