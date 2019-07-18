Как в РГБ учат рисовать на воде и делать мраморную бумагу

Репортаж Sobesednik.ru с мастер-класса по искусству эбру — созданию мраморной бумаги с помощью рисования на воде.

Мало кто знает, что в Российской государственной библиотеке проводятся мастер-классы. Обычно те, кто более-менее знаком с Ленинкой, знают об экскурсиях по зданию (например ночных, на одной из которых побывали наши корреспонденты). Про мастер-классы знают меньше, а между тем библиотека предлагает взрослым и детям развить любовь не только к книгам, но и к прикладному искусству и рисованию.

Одним из таких мастер-классов для детей и взрослых стал «Искусство эбру». Эбру — одно из названий мраморной бумаги, которая использовалась в качестве переплетного материала для книг. В европейскую культуру она пришла из Турции, поэтому часто такую бумагу называют турецкой. Технология эбру максимально проста, и для того, чтобы сделать красивый отпечаток, не нужно обладать большими способностями к рисованию.

Как проходит мастер-класс и что получается у его участников, смотрите в нашем видеорепортаже: