Власти Петербурга потребовали справку о том, что Борис Стругацкий был писателем

У инициаторов установки мемориальной доски в Петербурге потребовали справку о том, что Борис Стругацкий писал книги.

Как передает Znak.com со ссылкой на сообщение депутата городского заксобрания Бориса Вишневского в Facebook, на доме № 4 по улице Победы в Санкт-Петербурге, где много лет проживал писатель Борис Стругацкий, планируют поставить мемориальную доску.

Однако для ее установки городской комитет по культуре потребовал у инициаторов справку о том, что Стругацкий действительно был писателем.

«Без справки они, видимо, в этом не уверены. Позвонил Сергею Арно в Союз писателей СПб. Он хохотал, как безумный, несколько минут. Потом сказал, что справку напишут, конечно. И что теперь наш Союз войдет в историю — как выдавший справку о том, что Борис Стругацкий был писателем. Наконец-то этот факт будет подтвержден», — рассказал Вишневский в соцсети.