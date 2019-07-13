Андрея Малахова внесли в список "Миротворца" после программы об Украине

Телеведущего Андрея Малахова внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Об этом пишут российские СМИ. Ранее Малахов месте с ведущей Марией Ситтель на телеканале «Россия 1» провел прямой эфир программы «Надо поговорить», в котором обсуждались русско-украинские отношения. В частности, в программе особенно заострялось внимание на позитивном отношении россиян к Украине.

Эфир прошел вместо телемоста между «Россией 1» и украинским каналом NewsOne. От участия в нем отказался последний после того, как журналистам начали поступать угрозы и на них завели дело о госизмене.

Доступ к сайту «Миротворец» был заблокирован в России по решению суда.