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Планы на выходные: Park Live, фестивали и новый фильм Джима Джармуша

Культура и ТВ
11:33, 12 июля 2019

30 Seconds to Mars выступят на фестивале Park Live // Фото: Giuseppe Maffia / Global Look Press
30 Seconds to Mars выступят на фестивале Park Live // Фото: Giuseppe Maffia / Global Look Press

Sobesednik.ru рассказывает, куда пойти жаждущим культурного досуга в выходные 12-14 июля в Москве.

Концерты

12-14 июля в Парке им. Горького пройдет международный музыкальный фестиваль Park Live. В лайн-апе — 30 Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, Die Antwoord и другие мировые звезды.

Фестивали

В саду «Эрмитаж» в выходные пройдет Большой фестиваль Италии. Посетителей ожидают лекции, итальянское кино, мастер-классы и, конечно, еда и продукты из Италии.

Фестиваль технологий Geek Picnic пройдет 13 и 14 июля на Воробьевых горах. Организаторы обещают лекции и дискуссии о биохакинге и генной инженерии, встречи с роботами и гонки треш-каров. Приводить можно даже самых маленьких: для детей организуют образовательно-развлекательную зону.

День Франции, приуроченный ко Дню взятия Бастилии, пройдет в «Музеоне» 14 июля. Посветлей ждут лекции, кинопоказы, театральный представления, дегустации и концерты.

По соседству — в «Музеоне» — расположилось Moscow Flower Show — ежегодный фестиваль, обожаемый флористами и просто людьми неравнодушными к цветам. Гости фестиваля смогут не только полюбоваться уникальными ландшафтными проектами, но и купить понравившиеся растения.

Ярмарки

Маркет «4 сезона» традиционно пройдет в центре дизайна Artplay. Посетителей, как обычно, ждет хендмейд и уличная еда.

Кино

В летнем «Пионере» продолжаются «Французские каникулы», в рамках которых на большом экране показывают самые главные фильмы французских режиссеров за последние пару лет. 

Что касается киноновинок, на этой неделе внимание стоит обратить на новый фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают» со звездным составом, а также новинку от Люка Бессона — фильм «Анна» с русской моделью Сашей Лусс в главной роли.

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