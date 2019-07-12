"Очень странные дела": русские против символа сбывшейся американской мечты

Sobesednik.ru — о том, почему третий сезон «Очень странных дел» все-таки не стоит путать с голливудской клюквой.

Чуть больше недели назад стриминговый сервис Netflix по своему обыкновению разом выложил все восемь серий третьего сезона одного из своих популярнейших проектов — сериала «Очень странные дела». Если смотреть не взахлеб, а по одной серии за день, как это раньше и было предусмотрено телеканалами, закончить просмотр сезона многие зрители должны были непосредственно к настоящему моменту. А значит, уже можно без опаски обсуждать, хвалить и критиковать то, чем стал этот некогда удививший всех проект о храбрых школьниках из типичного американского городка с военной базой и порталом в другое измерение под боком.

Сами «Очень странные дела» изначально преподносились публике как такой же портал, только переносящий зрителя не в параллельный мир, а в любимые всеми «ламповые» 80-е — с неоновыми вывесками, старым-добрым роком и бесконечными отсылками к производным поп-культуры той эпохи. Так, первый сезон сериала стал чем-то вроде оммажа всему хорошему, что было в конце прошлого века, символизируя стремление современных кинематографистов понастольгировать о собственном детстве. Продолжение шоу, выйдя на экраны через год после его старта, в целом не разочаровало поклонников, поскольку мало отошло от традиций в меру загадочного, смешного и драматичного первого сезона.

Зато восемь последних серий, вышедшие в отпразднованный американцами лишь на прошлой неделе День независимости, уже во всю поносятся фанатами сериала со всего мира. Причина — проникновение в третий сезон ностальгического телешоу современных идей с добавлением, по мнению критикующих, отборной голливудской клюквы про русских шпионов, прячущихся под землей на сверхсекретной базе, на которую, конечно, без особых усилий могут проникнуть американские подростки.

Кадр из сериала "Очень странные дела" // Фото: скриншот с YouTube

Если кратко о событиях новых серий: после очередного закрытия злополучного портала с монстрами школьники маленького американского городка Хоукинс вновь зажили характерной для подростков жизнью. Лидер знакомой по предыдущим сезонам компании Майк вовсю предается радостям первой любви со спасенной им от экспериментов ученых девочкой-телекинетичкой Оди (Одиннадцать), его сестра Нэнси вместе с братом главного героя первого сезона Уилла Джонатаном пытается найти себя в профессии журналиста, а воплощающие старшее поколение Джойс Байерс (Вайнона Райдер) и шериф Хоппер (Дэвид Харбор) пытаются разобраться с трудностями воспитания подросших чад, а также с взаимным влечением друг к другу. Одновременно в городе появляются большой мегамолл «‎Старкорт‎», военная база со «злыми русскими‎» и пытающийся поработить человечество монстр, не покинувший наш мир после событий второго сезона — все они, разумеется, связаны между собой, поскольку и то, и другое, и третье вызывали бы у американцев из 80-х прочные ассоциации с абсолютным злом.



Однако если 17 предыдущих серий умело держались на границе хорошо заимствованных отсылок и тонкого юмора, никогда не превалировавшего над драматичностью отраженных в сериале событий, то в третьем сезоне с этим наметились перегибы. Появляются тут и совершенно не характерные для достаточно серьезного нарратива сериала шуточки про местных замужних «пантер», пожирающих глазами молодого спасателя из городского бассейна, и намеки на приближающуюся интимную связь Майка и Оди (которым в первом сезоне, напомню, было по одиннадцать), и изображения глупых и бессмысленно жестоких soviet soldiers, которые под землей носят яркие пилотки, а на поверхности выглядят как Арнольд Шварценеггер, только не из «‎Красной жары», а из второго «‎Терминатора».

Да, главные герои растут — те же изменения происходят и с сюжетными арками. Режиссеры, кстати, как бы предвкушая вопросы о слишком уж надоедающих романтических переживаниях юных персонажей, заранее ответили поклонникам, показав в новом сезоне проблемы Уилла, не способного принять взросление собственных лучших друзей.

Особых упреков не заслуживает и присутствие «‎красной угрозы», поскольку здесь создатели остались верны себе и стремлению отражать в сериале основные черты эпохи 80-х, а ей такое изображение врагов из социалистических республик очень даже присуще. Удачной находкой стал режиссеров и сценаристов оказался молл «‎Старкорт‎» со своим продакт-плейсментом и явным перебором с неоновыми вывесками, появившийся как метафора нездорового капитализма, стоящего на костях американской мечты и над зияющим проходом в мир немыслимых чудовищ.

Кадр из сериала "Очень странные дела" // Фото: скриншот с YouTube

Но вот чего третьему сезону никогда не простят, и вплолне заслужено, так это абсолютной бесполезности в контексте развития полюбившихся публике персонажей: открывший отцовские чувства к Оди шериф Хоппер сделал это сезоном ранее; бесконечно увлекающаяся конспирологией и скрывающая влюбленность в Хоппера Джойс Байерс продолжила заниматься в новых сериях ровно тем же; Майк и Оди пусть и перевели отношения в нормальную для обычных подростков колею, но не продвинулись дальше, чем были в 2017-м (по нашему времени). Особенно обидно за Стива Харрингтона, который еще в конце первого сезона эволюционировал из самовлюбленного красавчика и безмозглого задиры в хорошего парня с правильными моральными принципами, а в последних сериях снова оказался глуповатым слюнтяем.

В целом все такие же ностальгические «Очень странные дела» стали сильно отдавать вторичностью и попытками посмешнее спародировать свой же первый сезон. А впереди — новые серии, новые монстры и старые клише.