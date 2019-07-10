Андрей Чадов увидел в Ярославле лучший спектакль в своей жизни

В рамках фестиваля «В кругу семьи» в Ярославле состоялся показ спектакля театра «Прикосновение», в котором играют «особенные» люди, в том числе дети. Побывавшие в театре актеры Андрей Чадов и Олеся Железняк признались, что получили незабываемое впечатление от этого визита: «Возможно, это лучший спектакль в жизни».

— Я в восторге, — сказала «Собеседнику» актриса Олеся Железняк. — Необыкновенный высокохудожественный спектакль, в нем нет совершенно никакой провинциальности. Знаете, иногда, когда ты видишь людей с особенностями, ты начинаешь их как бы жалеть. А они вышли на сцену — я не видела, что они чем-то отличаются. Более того — актеры не умеют играть так, как они. У них нет игры, у них чистые лица. Эти люди должны ездить по городам. Если бы этот спектакль видели многие люди, у нас бы не было войн.

— Почему вы так думаете?

— Это спектакль про мечту. Смотришь на них — и понимаешь, что люди занимаются чем-то не тем. Что-то вечно ищут, выискивают. А видишь этот спектакль и задумываешься: «А может, это неважно все?» Этому театру нужно помочь.

На Андрея Чадова увиденное произвело еще большее впечатление:

— Они лучше, чем мы. Светлее, добрее. Их миры, их мысли чище. Они с Боженькой идут за ручку. Я сам в шоке был. У кого будет возможность, обязательно посмотрите. Да, там не профессиональные артисты, но как это непосредственно! Это не трагедия, не драма. Очень просто рассказано о счастливом существовании каждого вида в мире. Музыка, инсталляция, космос, полет, очень глубокие мысли: что такое счастье, в чем оно заключается. Один говорит: «Я хочу это», другой: «А я это», а третий: «А я ничего не хочу. Я вижу травинку, на ней роса, и это счастье». Лучший спектакль, который я видел. Серьезно!